История, спрятанная на чердаке: в Калининграде покажут спектакль, основанный на письмах и воспоминаниях жителей

По сюжету молодая пара из Санкт-Петербурга приезжает в Калининград и решает остаться здесь жить. Разбирая вещи на чердаке своего нового «старого» дома, герои находят коробку с письмами, документами и дневниками. Эти находки становятся отправной точкой путешествия во времени: вместе с героями зрители оказываются в Кёнигсберге 1944 года, затем — в разрушенном послевоенном Калининграде и, наконец, возвращаются в настоящее.