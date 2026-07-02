Новую детскую площадку установили в Канавинском районе по программе «Вам решать!»

Благоустройство в Нижнем Новгороде набирает обороты. В Канавинском районе по программе «Вам решать!» сдан уже третий объект — новая детская площадка напротив дома № 33 по улице Путейской.
Современный игровой комплекс отвечает всем требованиям безопасности для детей. Жители не скрывают радости.
Сергей Белов, житель Канавинского района:
«Я очень рад, что спустя короткий промежуток времени появился ещё один центр притяжения для детей. Недавно мы с главой города и главой района открыли детскую площадку на Запрудной. Жители очень довольны тем, что руководство района и города обращает на наш посёлок Сортировочный, железнодорожников, такое большое внимание. Спасибо всем».
Нонна Селиванова, жительница Канавинского района:
«Конечно, будем постоянно ходить на эту площадку, качаться на качелях, играть в песочнице. Причём песочница очень удобная, её можно закрыть от мусора и ветра».
Представитель подрядной организации заверил: работы выполнены качественно и из надёжных материалов.
Александр Сергеев, представитель подрядной организации:
«В любой момент приезжаем, консультируем, меняем, всё делаем. На производстве можно взять кувалду, стучать — и она не лопнет. Это другой уровень пластика».
Юлия Гаревская, депутат Законодательного Собрания Нижегородской области:
«Площадка пользуется большой популярностью. Буквально с момента открытия здесь очень много гуляющих детей с родителями. Детки довольны, родители радуются — это очень приятно. Эта площадка явно будет местом притяжения жителей Канавинского района».
Благодаря проекту «Вам решать!» в Канавинском районе появились новые детские и спортивные площадки, а также необходимые для частного сектора дороги. За пять лет было реализовано более пятидесяти инициатив.
Артём Иванов, глава администрации Канавинского района:
«Я хочу поблагодарить всех жителей, которые активно принимают участие в контроле за выполнением работ. Призываю всех граждан, наших канавинцев, активно принимать участие в голосовании в этом году, ведь от их инициативы напрямую зависит благоустройство и развитие нашего района».
Глава города Юрий Шалабаев в начале ремонтной кампании заявил, что в Нижнем Новгороде будет реализовано 78 инициатив на сумму более 340 миллионов рублей по самым разным направлениям. С 1 июля стартовал отбор заявок на благоустройство в 2027 году.