Новую детскую площадку установили в Канавинском районе по программе «Вам решать!»

«Я очень рад, что спустя короткий промежуток времени появился ещё один центр притяжения для детей. Недавно мы с главой города и главой района открыли детскую площадку на Запрудной. Жители очень довольны тем, что руководство района и города обращает на наш посёлок Сортировочный, железнодорожников, такое большое внимание. Спасибо всем».