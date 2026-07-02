Человек погиб в результате атаки украинских дронов на Нижегородскую область

Нижегородская область подверглась атаке БПЛА в ночь на 2 июля — над регионом сбили 30 беспилотников. В результате атаки погиб один человек, еще четверо пострадали. Жители Кстово также сообщили о пожаре в городе. За последние две недели это уже второй налет украинских дронов на регион, который привел к человеческим жертвам. 24 июня БПЛА также атаковали Кстовский район — тогда двое человек погибли.