Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов школьница рассказала, куда хочет поступить

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Вера Захарова из столичной школы № 1583, набравшая 400 баллов на Едином государственном экзамене, сообщила РИА Новости, что хочет поступить в МГУ имени Ломоносова и рассматривает механико-математический факультет и факультет вычислительной математики и кибернетики.
Выпускница сдавала русский язык, профильную математику, физику и информатику.
«Я хочу поступить в МГУ на механико-математический факультет, либо на вычислительную математику и кибернетику», — рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что хочет связать свою жизнь с научной деятельностью или с программированием.