Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов школьница рассказала, куда хочет поступить

Набравшая 400 баллов на ЕГЭ школьница из Москвы хочет поступить в МГУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Вера Захарова из столичной школы № 1583, набравшая 400 баллов на Едином государственном экзамене, сообщила РИА Новости, что хочет поступить в МГУ имени Ломоносова и рассматривает механико-математический факультет и факультет вычислительной математики и кибернетики.

Выпускница сдавала русский язык, профильную математику, физику и информатику.

«Я хочу поступить в МГУ на механико-математический факультет, либо на вычислительную математику и кибернетику», — рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что хочет связать свою жизнь с научной деятельностью или с программированием.