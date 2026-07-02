Кабинет Дома печати в Волгограде выставили на торги по цене квартиры

Еще одно помещение, расположенное в Доме печати в Волгограде, выставлено на торги. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на специализированную площадку, территориальное управление Росимущества ищет покупателя на кабинет площадью 96,5 квадратных метров. Начальная цена составляет почти 6 миллионов рублей, а шаг аукциона — около 300 тысяч рублей. Потенциальные покупатели должны оставить задаток в размере 595,7 тысячи рублей.