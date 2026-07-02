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Путин встретился с губернатором Калининградской области

Путин встретился с губернатором Калининградской области Беспрозванных.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

Ранее о встрече сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Беспрозванных в среду принял участие в совещании Совбеза, которое провел Путин. Оно было посвящено вопросам социально-экономического развития Калининградской области. Песков уточнил, что в четверг глава региона отдельно доложит президенту по конкретным вопросам.

Предыдущая встреча в двустороннем формате состоялась в марте этого года. Губернатор доложил президенту о социально-экономических показателях региона. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено реализуемым в области мерам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

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