Путин встретился с губернатором Калининградской области

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.
Ранее о встрече сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Беспрозванных в среду принял участие в совещании Совбеза, которое провел Путин. Оно было посвящено вопросам социально-экономического развития Калининградской области. Песков уточнил, что в четверг глава региона отдельно доложит президенту по конкретным вопросам.
Предыдущая встреча в двустороннем формате состоялась в марте этого года. Губернатор доложил президенту о социально-экономических показателях региона. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено реализуемым в области мерам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.