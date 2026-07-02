Нижегородец прошёл в полуфинал VI Всероссийского конкурса управленцев

Генеральный директор нижегородской строительной организации ООО «АМД Строй» Алексей Седов прошёл в полуфинал VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». Из общего числа зарегистрированных участников в VI сезоне, которое составило более 48 тысяч человек, в полуфинал вышли только 300 конкурсантов, представляющих 64 региона Российской Федерации.
Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры строительной отрасли» — открытый отраслевой конкурс управленцев среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня (директор компании, руководитель подразделения/направления, руководитель отдела, руководитель проекта и т. п.).
Целью конкурса является выявление и поддержка лидеров отрасли строительства и ЖКХ, повышение престижа данных отраслей в российском обществе. Конкурс проводится Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов.
Задача конкурса — формирование кадрового резерва, способного качественно реализовывать масштабные инфраструктурные инициативы, обозначенные Президентом РФ, Правительством РФ и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, задачи по которым включены в Стратегию развития строительной отрасли до 2030 года с прогнозом до 2035 года, а формируемая команда управленцев уже сегодня ориентируется на перспективу до 2050 года.
«Нынешний сезон для меня не дебют, а осознанная стратегия: в 2024 году я уже дошёл до финала, который проходил в Волгограде, но остановился в шаге от триумфа, — сказал Алексей Седов. — Как метко тогда заметил руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор, “я немножко не победил”. Однако привычка доводить любое дело до логического завершения взяла верх, поэтому я принял решение попробовать свои силы снова. Конкурсная площадка даёт мне нечто большее, чем просто шанс на статусную победу. В первую очередь это уникальная возможность для профессионального роста: обмен опытом с единомышленниками, живое общение с талантливыми управленцами отрасли и знакомство с самыми современными технологическими решениями. Я убеждён, что участие в таком масштабном состязании помогает оттачивать свои навыки и раскрывать новые грани личного потенциала, что в конечном счете работает на благо развития всего строительного комплекса страны».
Очный финал VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» состоится с 13 по 16 августа 2026 года в городе Саратов и будет приурочен к празднованию юбилея — 70-летия Дня строителя.