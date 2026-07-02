Нижегородец прошёл в полуфинал VI Всероссийского конкурса управленцев

«Нынешний сезон для меня не дебют, а осознанная стратегия: в 2024 году я уже дошёл до финала, который проходил в Волгограде, но остановился в шаге от триумфа, — сказал Алексей Седов. — Как метко тогда заметил руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор, “я немножко не победил”. Однако привычка доводить любое дело до логического завершения взяла верх, поэтому я принял решение попробовать свои силы снова. Конкурсная площадка даёт мне нечто большее, чем просто шанс на статусную победу. В первую очередь это уникальная возможность для профессионального роста: обмен опытом с единомышленниками, живое общение с талантливыми управленцами отрасли и знакомство с самыми современными технологическими решениями. Я убеждён, что участие в таком масштабном состязании помогает оттачивать свои навыки и раскрывать новые грани личного потенциала, что в конечном счете работает на благо развития всего строительного комплекса страны».