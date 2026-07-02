Гусев: в Воронежской области ежедневно мониторят ситуацию на почти 200 АЗС

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и заместитель председателя Госдумы РФ Алексей Гордеев во время рабочей встречи 1 июля подвели итоги первого полугодия социально-экономического развития и обсудили вопросы обеспеченности региона топливом. Подробностями поделились в пресс-службе облправительства.
По данным главы Воронежской области, объём сельскохозяйственного производства за январь-май увеличился на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. За пять месяцев текущего года было произведено 469,5 тыс. тонн молока, что составляет на 3,6% больше чем годом ранее. Объём производства мяса составил 281,5 тыс. тонн (+2,4%), яиц — 574 млн штук яиц (+18,1%). Инвестиции в основной капитал за отчётный период достигли 49,3 млрд рублей.
По итогам первых пяти месяцев текущего года объём потребительских расходов жителей региона составил 431 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель продемонстрировал рост на 7,9% в сопоставимых ценах, что свидетельствует о положительной динамике спроса.
Александр Гусев подчеркнул, что уровень инфляции в Воронежской области демонстрирует более низкие показатели по сравнению с общероссийскими значениями. В частности, индекс потребительских цен на товары и услуги за период с января по май составил 105%, тогда как в целом по стране этот показатель достиг 105,7%. Кроме того, он отметил, что номинальная заработная плата в регионе за первые пять месяцев текущего года увеличилась на 13,9%, что позволило ей приблизиться к отметке в 80 тысяч рублей. В то же время, реальная заработная плата за этот же период выросла на 8,3%.
Отдельной темой встречи стал вопрос обеспечения Воронежской области топливом, а также разработки стратегий для бесперебойного снабжения им местных жителей, аграриев, предприятий и социально значимых организаций.
Губернатор подчеркнул, что вопрос с поставками моторного топлива находится у него на постоянном контроле. Правительство региона реализует комплекс мер для бесперебойного снабжения горючим всех потребителей. В рамках этой работы проводится ежедневный мониторинг топливной ситуации. Он охватывает порядка 200 крупных автозаправочных станций, что составляет более половины от их общего количества.
По состоянию на утро 1 июля мониторинг показал, что бензин марки АИ-92 доступен на более чем 70% анализируемых заправок, в то время как АИ-95 присутствовал на более чем 60% АЗС. Дизельное топливо, в свою очередь, можно было приобрести на более чем 70% автозаправочных станциях.
Несмотря на это, у отдельных компаний наблюдаются временные перебои с поставками горючего. Это в первую очередь связано с резким увеличением спроса, что, в свою очередь, приводит к затруднениям в логистике и увеличению времени на доставку топлива. При этом, как отметил Александр Гусев, на АЗС региона сохраняется резервный запас горюче-смазочных материалов, который предназначен для обеспечения работы специальных служб.
В целях стабилизации спроса на топливо в Воронежской области по-прежнему действуют лимиты на его реализацию. Нормы отпуска горючего зависят о того, где находится автозаправочная станция: в черте города или на трассе. Как правило, для бензина стандартный объём разовой заправки ограничен рамками 20−30 литров, в то время как для дизельного топлива этот диапазон значительно шире и составляет от 30 до 250 литров. Параллельно с этим в области введён строгий запрет на отпуск топлива в канистры.
Вице-спикер Госдумы акцентировал внимание на важности обеспечения аграриев необходимыми ресурсами, особенно в условиях сезонного пикового спроса, который возникает во время полевых работ. По его словам, для Воронежской области бесперебойное снабжение горючим в разгар уборочной страды является одной из ключевых задач.
Алексей Гордеев указал, что текущая динамика цен на горюче-смазочные материалы оказывает дополнительную нагрузку на сельхозпроизводителей. В связи с этим он подчеркнул необходимость не только в стабильных поставках бензина и дизеля, но и в разработке совместных с правительством РФ механизмов для компенсации части затрат. Парламентарий заверил, что этот вопрос находится под его личным контролем на уровне Госдумы. По мнению Алексея Гордеева, оперативность в принятии этих мер является определяющим фактором для успешного проведения уборочной кампании и поддержания продовольственной безопасности страны.