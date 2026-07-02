Гусев: в Воронежской области ежедневно мониторят ситуацию на почти 200 АЗС

Александр Гусев подчеркнул, что уровень инфляции в Воронежской области демонстрирует более низкие показатели по сравнению с общероссийскими значениями. В частности, индекс потребительских цен на товары и услуги за период с января по май составил 105%, тогда как в целом по стране этот показатель достиг 105,7%. Кроме того, он отметил, что номинальная заработная плата в регионе за первые пять месяцев текущего года увеличилась на 13,9%, что позволило ей приблизиться к отметке в 80 тысяч рублей. В то же время, реальная заработная плата за этот же период выросла на 8,3%.