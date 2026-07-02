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На Дону обсуждают строительство первого сахарного завода

Об этом на конференции в «Интерфаксе» сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев.

В Ростовской области прорабатывают запуск первого в регионе сахарного завода: идут переговоры с потенциальным соинвестором. Проект курирует компания «Росагролизинг».

Об этом сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев в ходе конференции в «Интерфаксе». Личность соинвестора пока не раскрывается. При этом чиновник выразил надежду, что реализация проекта может стартовать уже в 2027 году.

Строительство завода планируется в Целинском районе. Власти региона включили проект в перечень коробочных предложений для инвесторов — вся необходимая документация уже подготовлена, что позволяет ускорить запуск. По данным на конец 2025 года, стоимость завершения строительства оценивается в 16,7 млрд рублей.