На Дону обсуждают строительство первого сахарного завода

Об этом сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев в ходе конференции в «Интерфаксе». Личность соинвестора пока не раскрывается. При этом чиновник выразил надежду, что реализация проекта может стартовать уже в 2027 году.