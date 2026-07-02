Аналитики назвали лидера* по качеству мобильной связи в Пермском крае

В число исследуемых территорий вошли: Пермь, Березник, Кунгур, Лысьва, Кудымкар, Губаха, Верещагино, Кизел, Красновишерск, Очер, Полазна, Куеда, Октябрьский и Суксун, а также автомобильные дороги. Общая протяженность маршрута для оценки составила 5 596 км. Всего провели более 9 тыс. голосовых тестов и свыше 23 тыс. замеров передачи данных.