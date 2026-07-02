В Пермском крае на 30 суток закрыли кафе из-за нарушений санитарных норм

Кроме того, в мясорыбном цехе к раковине для мытья не была подведена вода, из-за чего оборудование не использовалось по назначению. В холодильнике проверяющие нашли готовые блюда с истекшим сроком годности. Продукты готовились без технологических карт, а сотрудники работали без медицинских справок и обязательного гигиенического обучения.