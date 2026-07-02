Клиенты «Пилара» смогут размещать оборудование еще на 89 объектах в Сибири

Сибирь — «Пилар», коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, с начала 2026 года построила 89 новых опор в макрорегионе «Сибирь». Клиенты компании могут размещать на объектах оборудование, снижая затраты на строительство и обслуживание собственной инфраструктуры.
Строительством вышек занимается собственное строительно-монтажное управление «Пилара». В компании работают более 35 специализированных бригад — это позволяет гибко перераспределять ресурсы и сокращать сроки запуска новых объектов.
На опорах «Пилара» можно устанавливать широкий спектр оборудования: антенно-фидерные системы, базовые станции, репитеры, радиорелейные модули, оборудование для телерадиовещания и спутниковой связи, модули сигнализации и мониторинга. Использование инфраструктуры башенной компании помогает сокращать капитальные затраты на строительство собственных вышек и снижать операционные расходы.
Стройка в Сибири — часть масштабной инвестиционной программы «Пилара»: в 2026 году компания направит на строительство башенной инфраструктуры по всей стране более 3,6 млрд рублей. В планах увеличить парк антенно-мачтовых сооружений еще на 2,5 тысячи объектов до конца года. По данным Telecom Daily на конец 2025 года, по количеству опор «Пилар» занимает первое место в России среди инфраструктурных операторов — доля компании на рынке составляет 28,4%. В макрорегионе «Сибирь» для размещения доступно 5,3 тысячи вышек.
«Сибирь — это огромные расстояния, разнообразный рельеф, множество удаленных населенных пунктов. Всё это формирует устойчивый спрос на инфраструктуру. 89 новых опор с начала года — это объекты, где операторы, вещатели и другие партнеры могут размещать оборудование, не вкладываясь в строительство собственных башен. Мы продолжаем наращивать присутствие в макрорегионе и открыты к сотрудничеству», — генеральный директор «Пилара» Алексей Крушинин.
В макрорегион «Сибирь» Т2 входят Новосибирская, Кемеровская. Омская и Томская области, Красноярский и Алтайский края, республики Хакасия, Тыва, Алтай.
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