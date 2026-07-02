Клиенты «Пилара» смогут размещать оборудование еще на 89 объектах в Сибири

Стройка в Сибири — часть масштабной инвестиционной программы «Пилара»: в 2026 году компания направит на строительство башенной инфраструктуры по всей стране более 3,6 млрд рублей. В планах увеличить парк антенно-мачтовых сооружений еще на 2,5 тысячи объектов до конца года. По данным Telecom Daily на конец 2025 года, по количеству опор «Пилар» занимает первое место в России среди инфраструктурных операторов — доля компании на рынке составляет 28,4%. В макрорегионе «Сибирь» для размещения доступно 5,3 тысячи вышек.