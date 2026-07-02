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Путин отметил успехи Калининградской области в экономическом развитии

Путин отметил успехи Калининградской области в социально-экономическом развитии.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных отметил достижения региона в социально-экономическом развитии.

«Благодаря и труду, и таланту, преданности своей малой родине и всей нашей большой России калининградцы добиваются серьезных, заметных успехов в социально-экономическом развитии, причем по всем направлениям. Это касается и науки, и промышленности, и образования, и сельского хозяйства», — сказал он.

Президент также пообещал, что власти будут делать все для реализации планов по расширению возможностей Калининградской области.

Беспрозванных, в свою очередь, рассказал, что регион планирует перестать зависеть от дотаций федерального бюджета к 2028-му.

«По итогам 2026 года планируем, что это будет порядка 1,8 миллиарда рублей. В 2027 году мы выйдем на сумму порядка 700 миллионов рублей. К 2028 году планируем полностью быть бездотационными», — добавил он.

Губернатор также отметил, что на сегодняшний день бюджет Калининградской области консолидированный и составляет более 180 миллиардов рублей.