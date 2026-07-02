Путин отметил успехи Калининградской области в экономическом развитии

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных отметил достижения региона в социально-экономическом развитии.
«Благодаря и труду, и таланту, преданности своей малой родине и всей нашей большой России калининградцы добиваются серьезных, заметных успехов в социально-экономическом развитии, причем по всем направлениям. Это касается и науки, и промышленности, и образования, и сельского хозяйства», — сказал он.
Президент также пообещал, что власти будут делать все для реализации планов по расширению возможностей Калининградской области.
Беспрозванных, в свою очередь, рассказал, что регион планирует перестать зависеть от дотаций федерального бюджета к 2028-му.
«По итогам 2026 года планируем, что это будет порядка 1,8 миллиарда рублей. В 2027 году мы выйдем на сумму порядка 700 миллионов рублей. К 2028 году планируем полностью быть бездотационными», — добавил он.
Губернатор также отметил, что на сегодняшний день бюджет Калининградской области консолидированный и составляет более 180 миллиардов рублей.