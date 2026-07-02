Избавление от пробок: в Челябинске запустили движение по новым мостам

— Это действительно большое и долгожданное событие для жителей Новосинеглазово и всего Челябинска, — отметил Алексей Текслер. — Мы подошли к этой задаче комплексно: в прошлом году привели в порядок улицу Челябинскую и дорожную сеть посёлка, а теперь решили и вопрос с переездом. Для людей это очень важно. Теперь не нужно терять время в ожидании, пока пройдут поезда. Это другой уровень удобства, безопасности и качества жизни. Спасибо всем, кто работал на объекте. Такие проекты напрямую меняют повседневную жизнь людей к лучшему, и эту работу мы обязательно будем продолжать.