Избавление от пробок: в Челябинске запустили движение по новым мостам

Избавление от вечных заторов.
Первой точкой объезда стал посёлок Новосинеглазово, где водители наконец-то дождались открытия эстакады над железнодорожными путями. Современный путепровод здесь просили давно: старый переезд постоянно закрывали из-за поездов, и на въезде в посёлок собирались огромные пробки. Работы начали весной 2024 года по дорожному нацпроекту, и вот самый сложный этап уже позади.
— Это действительно большое и долгожданное событие для жителей Новосинеглазово и всего Челябинска, — отметил Алексей Текслер. — Мы подошли к этой задаче комплексно: в прошлом году привели в порядок улицу Челябинскую и дорожную сеть посёлка, а теперь решили и вопрос с переездом. Для людей это очень важно. Теперь не нужно терять время в ожидании, пока пройдут поезда. Это другой уровень удобства, безопасности и качества жизни. Спасибо всем, кто работал на объекте. Такие проекты напрямую меняют повседневную жизнь людей к лучшему, и эту работу мы обязательно будем продолжать.
Финальный этап и железнодорожные «окна».
Пока автомобили свободно едут по новой эстакаде, рабочие вовсю наводят порядок вокруг. Как рассказал директор мостотряда № 16 АО «Уралмостострой» Игорь Печёнкин, запустить движение по мосту нужно было как можно скорее. Только так тяжёлая техника сможет безопасно подъехать и разобрать старую временную дорогу. Сама стройка была непростой, ведь мостостроителям приходилось постоянно подстраиваться под расписание поездов.
— Сложность в строительстве была обусловлена тем, что всё-таки путепровод строился через железнодорожные пути, — рассказал подрядчик Игорь Печёнкин. — Это всегда идёт согласование с железной дорогой, все работы производились в так называемые железнодорожные «окна». То есть под чутким руководством РЖД. Сейчас остатки работ не влияют на основной проезд, то есть работы будут производиться уже под путепроводом. Они завершатся к 20 августа полностью.
В ближайшие недели строители полностью уберут временный объезд, который выручал водителей во время работ. Осталось укрепить насыпи, доделать ливнёвки и благоустроить территорию вокруг. Для местных жителей этот мост — настоящее спасение от ежедневного простоя в заторах. Общая длина обновлённого участка вместе со съездами к садам получилась около 600 метров.
Обновление въезда на ЧМЗ с опережением графика.
Ещё один важный объект — мост через реку Миасс на улице Черкасской, построенный ещё в далёком 1942 году. Сейчас его аварийные конструкции полностью демонтировали, поставили новые надёжные опоры и уложили пролётные балки. После ремонта мост станет шире — здесь будет три полосы для авто и современные трамвайные пути длиной больше километра.
— Мы находимся на мосту на улице Черкасской, это въезд на ЧМЗ, — пояснил Алексей Текслер. — Этот мост планируется сдать по контракту в 2027 году, но работы идут с опережением, поэтому рассчитываем, что движение откроется уже к концу этого года. Сейчас с руководством города и подрядчиком эти планы обсудили.
Основание под асфальт уже готово, на площадку начали привозить рельсы, рабочие также наполовину сделали уличное освещение и убрали из зоны стройки магистральный газопровод.
Масштабные планы дорожной кампании.
В этом сезоне дорожные работы охватили весь Челябинск — в порядок приводят больше 35 километров ключевых улиц, включая проспект Победы, Копейское шоссе и улицу Кузнецова на АМЗ. На улице Братьев Кашириных ремонт планируют закончить к моменту сдачи второй очереди нового студенческого кампуса. Параллельно в районах обновят около 100 тысяч квадратных метров межквартальных проездов. Губернатор анонсировал новые крупные проекты, направленные на ликвидацию заторов на выездах из Челябинска.
— В 2027 году мы планируем начать продление улицы Братьев Кашириных в сторону посёлка Западный, — поделился планами Алексей Текслер. — Это будет новая дорога абсолютно. Продолжаем работы, увеличивая возможность по движению между Западным и Челябинском. Вы знаете, там периодически у нас возникают пробки. В этом году, кстати, планируется расширение кольца у дамбы, что, в общем, частично решит вопросы. Также в следующем году начнём работы по улице Игуменка, это большая въездная трасса в Челябинск и тоже важный объект.
Дорожная программа финансируется серьёзными объёмами, в том числе из федерального бюджета. В администрации Челябинска уточнили, какие именно программы задействованы в этой масштабной работе.
— В текущем строительном периоде мы планируем к ремонту и строительству 56 объектов улично-дорожной сети, — сообщил мэр Челябинска Алексей Лошкин. — Из них финансирование 25 объектов будет обеспечено за счёт национального проекта «Инфраструктура для жизни». Кроме того, мы в планах и уже приступили к значительному ремонту внутриквартальных проездов.
За год в Челябинской области обновят больше 700 километров трасс. Особое внимание уделяют безопасности: вдоль дорог по программе «Светлый город» массово ставят новые фонари. Все крупные объекты находятся на прямом контроле у губернатора.
Ранее «Пчела» сообщала, что основные работы по ремонту дорожного покрытия завершились на участке Шершнёвской плотины в Челябинске. Подрядчик выполнил их за выходные, чтобы доставить минимум неудобств автомобилистам и пешеходам.