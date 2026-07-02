Временную крышу начали монтировать на горевшем доме на Ленина, 9 в Минске.

В Минске в доме на улице Ленина, 9, пострадавшем во время сильного пожара, начали монтировать временную крышу, пишет агентство «Минск-Новости».
Как рассказал зампредседателя Мингорисполкома Александр Черников, в пострадавшем во время пожара доме на ул. Ленина, 9 после вывоза 715 кубометров сгоревших конструкций строители «Минскремстроя» начали возводить временную кровлю. Для временной крыши возводятся стропила и навесы, которые обеспечат защиту здания от возможных дождей.
— Параллельно разрабатывается проектная документация, предварительно рассчитываются необходимые материалы для возведения постоянной кровли. Проектирование и закупки будут идти в приоритетном, ускоренном порядке, — пояснил Черников.
Также рассказали, что уже восстановили подачу газа и воды во всех подъездах дома, одна из целей — возобновить подачу электроэнергии в ближайшее время. В здании уже заменили кабельные линии, автоматические выключатели и восстановили щитовые устройства, поврежденные пожаром, высушили квартирные щитки.
В ЖКХ Ленинского района Минска рассказали, что через две недели должны быть составлены дефектные акты для указания всех выявленных повреждений в квартирах.
— Такой срок необходим, чтобы помещения просохли, после чего можно будет объективно оценить ущерб, — рассказал директор ЖКХ Дмитрий Елисеев.
К слову, вот каким было первое заявление властей о ремонте дома на Ленина, 9 после сильного пожара. Также власти Минска сказали о компенсациях жильцам.
А еще СК сказал, с чего начался крупный пожар в жилом доме на улице Ленина в Минске.
Еще власти Минска сказали, можно ли за идущую под снос частную застройку получить не квартиру, а новый дом.