Временную крышу начали монтировать на горевшем доме на Ленина, 9 в Минске.

Также рассказали, что уже восстановили подачу газа и воды во всех подъездах дома, одна из целей — возобновить подачу электроэнергии в ближайшее время. В здании уже заменили кабельные линии, автоматические выключатели и восстановили щитовые устройства, поврежденные пожаром, высушили квартирные щитки.