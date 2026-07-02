Пермский «Молот» сохранил вратаря

Ранее стало известно, что в связи с истечением срока контракта «Молот» покидает вратарь Егор Гуськов. Он провел в Перми три сезона. Суммарно за пермский клуб 24-летний голкипер провел 45 матчей, в которых четыре раза оставлял свои ворота в неприкосновенности.