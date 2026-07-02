В больнице села Большая Глушица Самарской области обновят стационар

Капитальный ремонт стационара начался в Большеглушицкой центральной районной больнице Самарской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Завершить работы планируют до конца ноября 2026 года, сообщили в минздраве региона.
Ремонт организован поэтапно, без остановки работы стационара. Специалисты меняют окна, утепляют фасад, приведут в порядок крышу. Внутри здания обновят полы и потолки, модернизируют системы отопления и электрики. Кроме того, полностью отремонтируют лабораторное помещение. Одновременно начались работы в отделениях.
«Капитальный ремонт стационара — важный этап развития нашей больницы. Мы стремимся создать современные, комфортные условия для пациентов и персонала, соответствующие всем стандартам качества. Поэтапная организация работ позволила сохранить доступность стационарной помощи на весь период ремонта», — отметила главный врач больницы Татьяна Бобошко.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.