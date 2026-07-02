Свыше 350 свердловчан приняли участие в фестивале «Земля спорта»

Летний сельский спортивный фестиваль «Земля спорта» прошел в поселке Пионерском Ирбитского района Свердловской области, что отвечает задачам госпрограммы «Спорт России». Масштабные соревнования объединили на пяти площадках более 350 участников из 18 муниципалитетов региона, сообщили в областном департаменте информационной политики.
«“Земля спорта” объединяет людей разных возрастов и профессий, дает возможность сельским жителям проявить себя, почувствовать командный дух и стать частью большого спортивного движения. Для нас важно, чтобы спорт был доступен не только в крупных городах, но и в каждом муниципалитете региона. Именно из таких событий складывается интерес к активному образу жизни, укрепляются семейные и спортивные традиции», — отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
Участники фестиваля 27 июня демонстрировали мастерство в силовых дисциплинах, игровых видах спорта: волейболе, мини-футболе и баскетболе 3×3, а также выполняли нормативы ГТО. Семейные команды боролись за победу в эстафетах. Помимо спортивной программы участники состязались в троеборье дояров, механизаторов и косарей. Победители регионального этапа представят Свердловскую область в финале Всероссийского марафона «Земля спорта», который пройдет в сентябре.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.