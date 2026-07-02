Свыше 350 свердловчан приняли участие в фестивале «Земля спорта»

«“Земля спорта” объединяет людей разных возрастов и профессий, дает возможность сельским жителям проявить себя, почувствовать командный дух и стать частью большого спортивного движения. Для нас важно, чтобы спорт был доступен не только в крупных городах, но и в каждом муниципалитете региона. Именно из таких событий складывается интерес к активному образу жизни, укрепляются семейные и спортивные традиции», — отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.