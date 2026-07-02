Власти будут делать все для развития Калининградской области, заявил Путин

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Власти России будут делать все для реализации всех планов развития Калининградской области, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент в четверг встретился с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных в Кремле. Путин отметил, что благодаря труду и таланту калининградцы добиваются серьезных успехов в социально-экономическом развитии региона по всем направлениям.
«Будем, разумеется, делать все для того, чтобы реализовывать все планы развития Калининградской области, в том числе и те, которые мы обсуждали, и о реализации которых договорились на последнем Совете безопасности», — сказал Путин.
Глава государства в среду провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза по вопросам социально-экономического развития региона.