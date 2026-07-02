Орнитологи объявили месяц кулика: в июле этих птиц наблюдают во всём разнообразии и в Калининградской области (фото)

Информацию организаторы принимают до начала августа. Июль считается удачным временем для сбора данных. Птицы, уже завершившие гнездование, а также особи, которые по разным причинам не гнездились, начинают неспешно двигаться к местам зимовок. Так что сейчас в большинстве регионов куликов можно наблюдать во всём их разнообразии.