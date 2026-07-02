Сергей Верещагин обсудил с застройщиками развитие большого Красноярска

После присоединения новых территорий краевой центр увеличился втрое. Каким должно быть развитие микрорайонов и всей сферы градостроительства — это стало главной темой обсуждения. В мероприятии приняли участие министр строительства региона Максим Говорушкин и более 20 глав строительных компаний, работающих на территории большого Красноярска. По словам Сергея Верещагина, сейчас формулируются основные подходы и правила, по которым необходимо действовать в ближайшие годы. Сейчас перед нами стоит два вызова. Первый — подготовка к предстоящему юбилею города. У нас большой объём работы, который необходимо выполнить в довольно сжатые сроки. Второй — развитие территорий, ставших частью большого Красноярска. Их площадь — свыше 700 квадратных километров. Мы понимаем, что там будет возводиться жильё. Поэтому осваивать эти пространства необходимо грамотно. Сейчас с учётом новых границ мы формулируем основные подходы и правила, по которым будем работать в ближайшие годы. Специалисты уже приступили к подготовительному этапу разработки Генерального плана большого Красноярска. Мы должны заранее предусмотреть обеспечение многоквартирных домов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктурой", — подчеркнул мэр Красноярска. Приоритетом в деятельности должны служить запросы жителей муниципального округа. В ходе встреч с жителями районов и в обсуждениях в социальных сетях красноярцы регулярно поднимают вопросы нехватки объектов социальной и досуговой инфраструктуры, а также общественных территорий. Кроме того, они указывают на неудовлетворительное состояние устаревших инженерных коммуникаций и ветхого жилого фонда. В ряде микрорайонов особую актуальность приобретает проблема транспортной доступности. Сергей Верещагин обратил внимание, что в первую очередь он потребовал от градостроительного блока мэрии установить строгий контроль за транспортной доступностью при одобрении проектов жилищного строительства. Он также указал на необходимость в целом улучшить качество планирования, отказавшись от подхода, при котором жилые дома возводятся без одновременного строительства для них дорожной инфраструктуры и школ. Главным направлением в развитии столицы края по-прежнему будет комплексное развитие территорий (КРТ). На данный момент в рамках этой программы заключено 28 соглашений, инициаторами которых выступили как муниципалитет, так и правообладатели земли. В каждом из этих документов зафиксированы социальные обязательства застройщиков. Согласно договоренностям, инвесторы обязуются построить 8 отдельно стоящих и 12 встроенно-пристроенных детских садов, школу, 5 библиотек, 10 спортивных сооружений, 3 дороги, а также музыкальную школу, 4 культурно-досуговых центра, 2 сквера, поликлинику и школу искусств. Кроме того, они передадут в муниципальную собственность 30 земельных участков и свыше 285 квартир. Стоит отметить, что этот список не является исчерпывающим. В 2027 году планируется утвердить проекты комплексного развития как минимум шести новых площадок, расположенных в Центральном, Ленинском, Железнодорожном и Октябрьском районах. Объём социальных обязательств будет определяться, исходя из нужд конкретного района и соседних с ним участков. При планировании также будет браться в расчёт развитие существующей городской агломерации, включая мероприятия по расселению жителей из ветхого и аварийного жилья. Для этого предполагается использовать схемы малого расселения. На сегодняшний день в городе насчитывается около 300 домов, признанных аварийными, а ежегодный темп их расселения составляет от десяти до сорока зданий и зависит от текущих программ. По словам главы Красноярска Сергея Верещагина, для ускорения этого процесса необходимо наращивать темпы, и одним из инструментов для достижения этой цели выступает механизм КРТ. Руководители компаний также подчеркнули значимость развития транспортной инфраструктуры, которое должно вестись как за счет муниципалитета, так и в рамках социальных обязательств по соглашениям о КРТ. Помимо этого, они выступили с инициативой создания единого регламента передачи земельных участков в муниципальную собственность для ускорения этой процедуры. Также было предложено внедрить практику предварительного анализа документации, в частности, проектов планировки. Сергей Верещагин дал поручение детально изучить эти предложения. В завершение встречи было решено вынести на ближайшее заседание Градостроительного совета вопрос о перспективах развития большого Красноярска. В состав совета входят профильные эксперты и специалисты из различных отраслей, что обеспечивает комплексную и всестороннюю оценку проектов развития.