Путин отметил серьёзные успехи Калининградской области в экономике

«Бюджет Калининградской области консолидированный — более 180 миллиардов рублей, и мы видим полное его освоение. Причём дотации из федерального бюджета у нас сокращаются. По итогам 2026 года планируем, что это будет порядка 1,8 миллиарда рублей. В 2027 году мы выйдем на сумму порядка 700 миллионов рублей. К 2028 году планируем полностью быть бездотационными», — рассказал Беспрозванных.