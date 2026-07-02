Путин отметил серьёзные успехи Калининградской области в экономике

В Москве сегодня, 2 июля, президент Владимир Путин провёл встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Встреча стала продолжением оперативного совещания Совета Безопасности, прошедшего накануне, где обсуждалось социально-экономическое развитие самого западного региона страны.
В ходе встречи Путин отметил серьёзные успехи Калининградской области в социально-экономическом развитии. Губернатор доложил президенту о текущей ситуации в регионе. Среди ключевых достижений — рост валового регионального продукта, который в 2025 году превысил среднероссийские показатели (102,4%), и увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 41%.
«Хочу отметить, что благодаря труду, таланту, преданности своей малой родине, всей нашей большой России, калининградцы добиваются серьёзных, заметных успехов в социально-экономическом развитии, причём по всем направлениям. Это касается и науки, и промышленности, и образования, и сельского хозяйства», — отметил Путин.
В регионе реализуются 104 крупных инвестиционных проекта на сумму около 970 миллиардов рублей. Особое внимание уделяется развитию обрабатывающих производств, электронике и автомобилестроению.
«Бюджет Калининградской области консолидированный — более 180 миллиардов рублей, и мы видим полное его освоение. Причём дотации из федерального бюджета у нас сокращаются. По итогам 2026 года планируем, что это будет порядка 1,8 миллиарда рублей. В 2027 году мы выйдем на сумму порядка 700 миллионов рублей. К 2028 году планируем полностью быть бездотационными», — рассказал Беспрозванных.