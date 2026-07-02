ЦБ не видит избыточного сбережения средств россиянами, заявила Набиуллина

«Мы проводим опросы и граждан, и бизнеса по поводу их ожиданий, их устремлений, их поведения для того, чтобы это мерить. Что касается сбережений, при снижении ставки норма сбережений, естественно, должна снижаться, но уровень сбережений остается достаточно высоким и привлекательным», — сказала глава регулятора.