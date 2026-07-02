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Инструкцию при атаке БПЛА опубликовали для нижегородцев

Жителей региона просят не сбивать дроны самостоятельно, прятаться в укрытиях и ни в коем случае не публиковать кадры с беспилотниками в соцсетях.

Жителям Нижегородской области напомнили о правилах безопасности при обнаружении беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Специалисты рекомендуют при виде БПЛА немедленно покинуть зону прямой видимости, предупредить окружающих и спрятаться в ближайшем здании или укрытии.

Категорически запрещено пытаться сбить дрон подручными средствами, подходить к упавшим обломкам или пользоваться электроникой, мобильными телефонами и устройствами с GPS в непосредственной близости от аппарата. Обо всех замеченных беспилотниках необходимо сообщать по номеру 112 с безопасного расстояния, указав точное время, место и направление полета.

Фото- и видеоматериалы, если их удалось сделать, следует передать сотрудникам полиции по их прибытии для помощи правоохранительным органам. Спасатели особо подчеркивают, что публикация подобных кадров в социальных сетях и интернете строго запрещена.

Ранее nn.aif.ru публиковал специальный материал о последствиях атаки БПЛА на Нижегородскую область 2 июля.

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