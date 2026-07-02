Сразу в двух городах Приангарья открылись центры активного долголетия

«Такие пространства способствуют повышению качества жизни людей старшего возраста и сохранению ими социальной активности. В сентябре прошлого года мы открыли в Иркутске центр активного долголетия “Импульс”, который стал флагманом всего движения и собирает более 430 человек в месяц. Успешные практики, апробированные в “Импульсе”, теперь тиражируются не только на всей территории области, но и в других регионах России. В целом по области уже сегодня в активное долголетие вовлечены более 124 тысяч человек», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.