Сразу в двух городах Приангарья открылись центры активного долголетия

Два центра активного долголетия открылись в Иркутской области на базе учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». В городе Тулуне открытие центра «Время для себя» прошло на площадке Центральной городской библиотеки, а в городе Черемхово — в здании управления соцзащиты, сообщили в министерстве социального развития, опеки и попечительства Приангарья.
«Такие пространства способствуют повышению качества жизни людей старшего возраста и сохранению ими социальной активности. В сентябре прошлого года мы открыли в Иркутске центр активного долголетия “Импульс”, который стал флагманом всего движения и собирает более 430 человек в месяц. Успешные практики, апробированные в “Импульсе”, теперь тиражируются не только на всей территории области, но и в других регионах России. В целом по области уже сегодня в активное долголетие вовлечены более 124 тысяч человек», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Кстати, в Тулуне 18 июня одновременно начали работу два важных социальных пространства — центр активного долголетия «Время для себя» и альцкафе «Теплые встречи». Это современное пространство, призванное стать точкой притяжения для людей «серебряного» возраста, местом для общения, творчества и укрепления здоровья.
В городе Черемхово начал работу центр активного долголетия «Атмосфера». В структуру черемховского центра входят несколько локаций: компьютерный класс, спортивный кабинет, оснащенный оборудованием для занятий лечебной физкультурой и адаптивным спортом, комната социально-бытовой адаптации. Будут проводиться творческие мастер-классы. Особое внимание будет уделено развитию социального партнерства, привлечению к работе учреждений спорта и культуры.
«Министерство до конца года откроет центры активного долголетия еще в 10 муниципальных образованиях Иркутской области — в Братске, Тайшете, Зиме, Саянске, Усть-Илимске, Куйтуне, Нижнеудинске, Осе, Усть-Уде и Нижнеилимском округе. Благодарю мэров и глав муниципальных образований, в которых активно реализуются мероприятия региональной программы “Активное долголетие”», — сказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.