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Путин поздравил губернатора и жителей с 80-летием Калининградской области

Путин поздравил губернатора и жителей с 80-летием Калининградской области.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных и жителей с 80-летием образования региона, которое будет отмечаться 4 июля.

Глава государства в четверг в Кремле провел встречу с Беспрозванных. Накануне губернатор принимал участие в оперативном совещании Путина с постоянными членами Совбеза РФ, на котором обсуждались вопросы социально-экономического развития Калининградской области.

«Алексей Сергеевич, мы совсем недавно встречались в рамках Совета безопасности, на совещании обсуждали вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Сейчас, в преддверии юбилея, 80-летия образования Калининградской области, хочу поздравить вас и всех калининградцев с этой датой», — сказал Путин во время встречи с Беспрозванных.

Президент отметил, что Калининградская область добивается серьезных успехов в социально-экономическом развитии.

«Хочу пожелать вам и всем калининградцам благополучия и дальнейших успехов», — подчеркнул Путин.

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