Путин поздравил калининградцев с 80-летием области и отметил успехи региона

губернатором Алексеем Беспрозванных. Глава государства поздравил всех жителей региона с юбилеем и отметил серьёзные успехи эксклава в социально-экономическом развитии.
«Хочу отметить, что благодаря труду, таланту, преданности своей малой родине, всей нашей большой России, калининградцы добиваются серьёзных, заметных успехов в социально-экономическом развитии, причём по всем направлениям. Это касается и науки, и промышленности, и образования, и сельского хозяйства», — сказал Путин.
Президент также пообещал сделать всё для реализации планов развития региона, включая те, что обсуждались на недавнем заседании Совета Безопасности.
Губернатор Алексей Беспрозванных поблагодарил президента за поддержку. Он сообщил, что регион демонстрирует позитивную динамику и является привлекательным для внутренних и внешних инвесторов.
Беспрозванных привёл яркое сравнение: первый бюджет области, составленный в 1946 году, составлял 88,5 млн рублей при дотациях в 56 млн. Сегодня консолидированный бюджет региона превышает 180 млрд рублей, и он полностью осваивается. По итогам 2026 года дотации из федерального бюджета планируются на уровне 1,8 млрд рублей, в 2027 году — около 700 млн, а к 2028 году область намерена стать полностью бездотационной.
Губернатор также отметил, что регион активно сокращает госдолг. Программа социально-экономического развития, действующая с 2014 года, уже позволила реализовать 415 млрд рублей инвестиций и около 220 проектов. Беспрозванных обратился к президенту с просьбой продлить программу до 2036 года.
Встреча прошла накануне главного праздника региона, который состоится 4 июля. Ранее Беспрозванных пригласил президента на юбилейные торжества, и Путин принял приглашение.