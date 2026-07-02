Путин поздравил калининградцев с 80-летием области и отметил успехи региона

Беспрозванных привёл яркое сравнение: первый бюджет области, составленный в 1946 году, составлял 88,5 млн рублей при дотациях в 56 млн. Сегодня консолидированный бюджет региона превышает 180 млрд рублей, и он полностью осваивается. По итогам 2026 года дотации из федерального бюджета планируются на уровне 1,8 млрд рублей, в 2027 году — около 700 млн, а к 2028 году область намерена стать полностью бездотационной.