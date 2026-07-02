На Дону утвердили лимиты фондов кандидатов на муниципальных выборах

Согласно постановлению, в округах с нормой свыше 10 тыс. избирателей средства от выдвинувшего кандидата избирательного объединения не могут превышать 9 млн рублей, собственные средства кандидата — 750 тыс. руб., пожертвования от одного юридического лица — 600 тыс. руб., от одного гражданина — 90 тыс. руб. При норме от 6 тыс. до 10 тыс. избирателей включительно эти пределы составляют 3 млн 900 тыс. руб., 630 тыс. руб., 500 тыс. руб. и 80 тыс. руб. соответственно.