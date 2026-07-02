Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 8,5 миллиона сеянцев высадили за весну в Нижегородской области

Лесовосстановительные работы выполнили с перевыполнением плана.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области подвели итоги весеннего лесокультурного сезона. За несколько месяцев на землях лесного фонда высадили более 8,5 миллиона сеянцев хвойных пород на площади 2 890 гектаров. При этом 860 гектаров засадили посадочным материалом с закрытой корневой системой. Работы прошли в рамках регионального проекта «Сохранение лесов», который входит в национальный проект «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев, все запланированные на весну мероприятия выполнены с небольшим перевыполнением — на 105%. По его словам, такой результат стал возможен благодаря совместной работе лесничеств и арендаторов. Всего в 2026 году лесовосстановление в регионе планируется провести на площади 14 442 гектаров.

Для восстановления лесов используют сеянцы ели и сосны, выращенные в Семеновском спецсемлесхозе, где организован полный цикл производства — от заготовки семян до получения готового посадочного материала. Сейчас специалисты приступили к агротехническому и лесоводственному уходу за молодыми насаждениями. До конца сезона такие работы предстоит выполнить более чем на 32 тысячах гектаров.