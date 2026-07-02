Более 8,5 миллиона сеянцев высадили за весну в Нижегородской области

Как сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев, все запланированные на весну мероприятия выполнены с небольшим перевыполнением — на 105%. По его словам, такой результат стал возможен благодаря совместной работе лесничеств и арендаторов. Всего в 2026 году лесовосстановление в регионе планируется провести на площади 14 442 гектаров.