В Сочи обновили инфраструктуру Свирского ущелья

По словам директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Евгения Отрохова, Свирское ущелье — одно из самых востребованных мест, ежегодно принимающее более 70 тысяч туристов. Гостей привлекает не только природная красота, но и доступное расположение: вход в природный комплекс расположен в центре курортного поселка Лазаревское. Общая протяженность маршрута составляет 6,7 км. Он проходит в долине небольшой горной реки Свирки, подходит для взрослых и детей и доступен круглый год в качестве похода выходного дня.