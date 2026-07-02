В Сочи обновили инфраструктуру Свирского ущелья

Одну из самых популярных локаций Краснодарского края — Свирское ущелье в Сочи — сделали комфортнее для путешественников. Работы на объекте провели в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций.
В ходе работ по подготовке к высокому сезону на объекте обновили инфраструктуру: заменили деревянные настилы, укрепили пешеходные тропы, отремонтировали мосты. Теперь прогулка по маршруту стала еще удобнее: вдоль троп установлены информационные стенды о природе и культурном наследии, навигационные знаки, предупреждающие указатели и обустроены зоны отдыха.
По словам директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Евгения Отрохова, Свирское ущелье — одно из самых востребованных мест, ежегодно принимающее более 70 тысяч туристов. Гостей привлекает не только природная красота, но и доступное расположение: вход в природный комплекс расположен в центре курортного поселка Лазаревское. Общая протяженность маршрута составляет 6,7 км. Он проходит в долине небольшой горной реки Свирки, подходит для взрослых и детей и доступен круглый год в качестве похода выходного дня.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.