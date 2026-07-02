В ЦУР Башкортостана рассказали, как заправляются «скорые»

Как сообщила замминистра здравоохранения Башкирии Елена Галимулина, ведомство не получало жалоб на невозможность заправиться, и ни одна «скорая» не оказалась в ситуации, когда не смогла бы выехать на вызов из-за недостатка бензина. Вчера бригады неотложной помощи обслужили порядка 4,5 тысячи вызовов по республике, как и в любой другой день, отметила замминистра. Елена Галимулина рассказала со слов водителей «скорых», что на заправках нередко их пропускали вперёд без всяких просьб.