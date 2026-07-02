Помощь учреждениям здравоохранения в Ростове становится регулярной

— День медика — это праздник, когда мы отдаем дань уважения людям в белых халатах. Они спасают наши жизни, приходят на помощь, когда мы болеем и дают полезные советы по сохранению нашего здоровья. Эти действия особенно важны, когда речь заходит о маленьких пациентах. Именно поэтому мы инициировали акцию по передаче медикаментов, которые будут использованы для терапии детей с различными хроническими заболеваниями, требующими длительного восстановления после острых периодов. Уверена, что это расширит доступность высококачественной фармакотерапии для маленьких пациентов, не прибегая к дополнительным бюджетным расходам, — пояснила Нина Данилова.