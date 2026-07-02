В Красноярске переход на Авиаторов украсят морским пейзажем

В Красноярске трудовые отряды главы города начали украшать подземный переход на улице Авиаторов. На стенах появится летняя картина с морским побережьем. Об этом сообщили в администрации города.
Идея обновить переход появилась после обращения жителей Советского района. На открытой встрече с главой Красноярска Сергеем Верещагиным они рассказали, что в переходе часто появляются граффити с незаконной рекламой. После обращения было принято решение привести пространство в порядок и заменить незаконные надписи оформлением, которое будет выглядеть аккуратнее для прохожих.
Работу выполняют участники трудовых отрядов главы города. Ребята наносят на стены яркое изображение в летней тематике. Основой рисунка стало морское побережье. В администрации отметили, что такие работы помогают не только убрать незаконную рекламу, но и сделать городскую среду более приятной для жителей. Кроме того, это дает подросткам возможность принять участие в благоустройстве района и увидеть результат своего труда в общественном пространстве.
Обновление перехода проходит по итогам открытых встреч с мэром, на которых жители могут сообщать о проблемных местах в своих районах.