В Красноярске переход на Авиаторов украсят морским пейзажем

Работу выполняют участники трудовых отрядов главы города. Ребята наносят на стены яркое изображение в летней тематике. Основой рисунка стало морское побережье. В администрации отметили, что такие работы помогают не только убрать незаконную рекламу, но и сделать городскую среду более приятной для жителей. Кроме того, это дает подросткам возможность принять участие в благоустройстве района и увидеть результат своего труда в общественном пространстве.