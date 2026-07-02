Лыжник Коростелёв рассказал, насколько он ревнив

Напомним, в 2026 году Савелий Коростелёв и Дарья Непряева стали первыми за четыре года российскими лыжниками, выступившими на международных стартах. Оба участвовали в Олимпийских играх в Италии. Коростелёв занял четвёртое место в скиатлоне и пятое в марафоне. Также он выиграл «серебро» на молодёжном чемпионате мира и «бронзу» на этапе Кубке мира.