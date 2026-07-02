Лыжник Коростелёв рассказал, насколько он ревнив

Уроженец Перми, многократный чемпион России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв рассказал о чувстве ревности.
«Я максимально спокойно к этому отношусь. Даже не помню, чтобы у меня когда-либо возникало чувство ревности», — сказал Коростелёв в эксклюзивном интервью Life.ru.
Он признался, что не считает себя ревнивым человеком и спокойно воспринимает внимание поклонниц, от которых приходит много сообщений в соцсетях. Ни отправительниц, ни содержание этих писем, уверяет Савелий, он практически не запоминает.
Что касается отношений с Дарьей Непряевой, то найти время для близкого человека можно даже при очень плотном тренировочном графике.
«При желании возможно всё. Если человек действительно хочет, он всегда найдёт время на то, что ему нужно», — сказал Коростелёв.
Напомним, в 2026 году Савелий Коростелёв и Дарья Непряева стали первыми за четыре года российскими лыжниками, выступившими на международных стартах. Оба участвовали в Олимпийских играх в Италии. Коростелёв занял четвёртое место в скиатлоне и пятое в марафоне. Также он выиграл «серебро» на молодёжном чемпионате мира и «бронзу» на этапе Кубке мира.