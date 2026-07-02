Президент поздравил калининградцев с предстоящим 80-летием области

«Хочу пожелать Вам и всем калининградцам благополучия и дальнейших успехов. Будем, разумеется, делать все для того, чтобы реализовывать все планы развития Калининградской области, в том числе те, которые мы обсуждали и о реализации которых договорились на последнем Совете Безопасности», — привел он слова президента.