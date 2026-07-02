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Президент поздравил калининградцев с предстоящим 80-летием области

Глава государства встретился с губернатором Алексеем Беспрозванных.

Источник: Комсомольская правда

В Москве губернатор Калининградской области встретился с президентом. Глава государства передал всем калининградцам поздравление с предстоящим 80-летием нашей области, об этом Алексей Беспрозыванных рассказал в МАХ.

«Хочу пожелать Вам и всем калининградцам благополучия и дальнейших успехов. Будем, разумеется, делать все для того, чтобы реализовывать все планы развития Калининградской области, в том числе те, которые мы обсуждали и о реализации которых договорились на последнем Совете Безопасности», — привел он слова президента.

Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе.

«По всем вопросам получил поддержку. В том числе Президент поддержал продление госпрограммы “Социально-экономическое развитие Калининградской области” до 2036 года», — прокомментировал глава региона.