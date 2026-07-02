В Самаре построят новое приемное отделение больницы имени Пирогова

В больнице № 1 имени Н. И. Пирогова ежегодно оказывается медицинская помощь более чем 130 тысячам человек, из них более чем 85 тысячам экстренно. Ежедневно в приемно-диагностическое отделение обращаются 100−150 пациентов. Новое здание будет возведено между существующими хирургическими корпусами № 1 и 2 и соединится с ними надземными переходами, обеспечивающими логистику потоков пациентов и персонала.