В Самаре построят новое приемное отделение больницы имени Пирогова

Быстровозводимую модульную конструкцию приемно-диагностического отделения установят у больницы имени Пирогова на улице Полевой в Самаре. Здание расширит возможности для оказания экстренной медицинской помощи пациентам, что отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Минздраве Самарской области.
В больнице № 1 имени Н. И. Пирогова ежегодно оказывается медицинская помощь более чем 130 тысячам человек, из них более чем 85 тысячам экстренно. Ежедневно в приемно-диагностическое отделение обращаются 100−150 пациентов. Новое здание будет возведено между существующими хирургическими корпусами № 1 и 2 и соединится с ними надземными переходами, обеспечивающими логистику потоков пациентов и персонала.
«В Самарской области накоплен опыт по созданию современной инфраструктуры приемных отделений с использованием модульных конструкций для оказания помощи пациентам с жизнеугрожающими состояниями в районах области. В этом году построим модульное здание в Самаре на территории больницы № 1 имени Н. И. Пирогова. Также оснастим его новой медтехникой, в том числе компьютерным томографом, цифровой мобильной системой с С-дугой, эндоскопическим оборудованием», — отметил министр здравоохранения региона Андрей Орлов.
Кроме того, на базе отделения будет организовано стационарное отделение скорой медицинской помощи. Четверо специалистов уже обучились на кафедре анестезиологии, реанимации и скорой медицинской помощи. Открытие отделения реанимации и интенсивной терапии увеличит общее количество реанимационных коек, в том числе позволит сократить время дообследования пациентов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.