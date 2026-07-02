Мэрия Перми разработала порядок создания запасов на случай военного положения

Запасы создаются и накапливаются заблаговременно в мирное время и включают в себя строительные материалы, оборудование, а также прочие материальные ресурсы для обеспечения работы объектов инженерной инфраструктуры. В номенклатуру запасов включены строительные материалы (обрезные доски, брус, фанера, стекло), оборудование (насосы, мобильная котельная, кислородные баллоны, газовые горелки, кабели, предохранители, трубы и прочее).