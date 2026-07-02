В Перми краевой индустриальный техникум вручил дипломы выпускникам

«Краевой индустриальный техникум — это один из основных поставщиков квалифицированных рабочих кадров на предприятие. С этого года у нас появляется программа целевого обучения, рассчитанная на студентов именно этого учебного заведения», — отметила начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «ПМУ» АО «ОХК “Уралхим” Светлана Кропотина.