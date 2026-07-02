Глава Кстовского района Уланов высказался об атаке БПЛА 2 июля

Глава Кстовского района Нижнего Новгорода Иван Уланов высказался об атаке беспилотников 2 июля. Комментарий он опубликовал на личной странице в социальной сети.
Напомним, массированная атака БПЛА произошла в Нижегородской области 2 июля. Дежурные средства ПВО сбили 30 беспилотников. К сожалению, погиб один мирный житель, еще четыре человека получили ранения. В ходе налета дронов произошли некритические повреждения инфраструктуры.
«К огромному сожалению, в результате произошедшего погиб человек. Выражаю самые искренние соболезнования его родным и близким. Никакие слова не смогут облегчить боль этой невосполнимой утраты», — написал Иван Уланов.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС напомнили нижегородцам порядок действий при обнаружении БПЛА.