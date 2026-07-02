Калининградский губернатор рассказал о планах области отказаться от дотаций

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Власти Калининградской области планируют перестать зависеть от дотаций федерального бюджета к 2028 году, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.
Президент России Владимир Путин в четверг провел встречу в Кремле с Беспрозванных.
«Дотации из федерального бюджета у нас сокращаются. По итогам 2026 года планируем, что это будет порядка 1,8 миллиарда рублей. В 2027 году мы выйдем на сумму порядка 700 миллионов рублей. К 2028 году планируем полностью быть бездотационными», — сказал Беспрозванных в ходе встречи.
Губернатор также отметил, что на сегодняшний день бюджет Калининградской области консолидированный и составляет более 180 миллиардов рублей.