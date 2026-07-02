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Калининградский губернатор рассказал о планах области отказаться от дотаций

Беспрозванных: Калининградская область хочет отказаться от дотаций к 2028 году.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Власти Калининградской области планируют перестать зависеть от дотаций федерального бюджета к 2028 году, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Президент России Владимир Путин в четверг провел встречу в Кремле с Беспрозванных.

«Дотации из федерального бюджета у нас сокращаются. По итогам 2026 года планируем, что это будет порядка 1,8 миллиарда рублей. В 2027 году мы выйдем на сумму порядка 700 миллионов рублей. К 2028 году планируем полностью быть бездотационными», — сказал Беспрозванных в ходе встречи.

Губернатор также отметил, что на сегодняшний день бюджет Калининградской области консолидированный и составляет более 180 миллиардов рублей.