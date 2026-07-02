Фальсифицированную молочную продукцию выявили в сетевых магазинах Ростовской области

В итоге в продукции производителя из Ставропольского края обнаружили растительные масла и жиры, не заявленные в маркировке. Поставщиком оказалось юридическое лицо, зарегистрированное в Аксайском районе. В его адрес направили предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. А в адрес магазинов направлены информационные письма с требованием прекратить реализацию выявленных партий.