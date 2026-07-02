Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фальсифицированную молочную продукцию выявили в сетевых магазинах Ростовской области

Россельхознадзор потребовал изъять из продажи фальсифицированную молочную продукцию в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Управление Россельхознадзора по Ростовской в первом полугодии 2026 года выявило шесть случаев реализации фальсифицированной молочной продукции в розничных магазинах на территории Ростовской области. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отбор проб был проведен в точках продаж в Аксайском, Сальском, Волгодонском районах и в Ростове-на-Дону в рамках государственного ветеринарного лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.

В итоге в продукции производителя из Ставропольского края обнаружили растительные масла и жиры, не заявленные в маркировке. Поставщиком оказалось юридическое лицо, зарегистрированное в Аксайском районе. В его адрес направили предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. А в адрес магазинов направлены информационные письма с требованием прекратить реализацию выявленных партий.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!