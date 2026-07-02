Фальсифицированную молочную продукцию выявили в сетевых магазинах Ростовской области

Управление Россельхознадзора по Ростовской в первом полугодии 2026 года выявило шесть случаев реализации фальсифицированной молочной продукции в розничных магазинах на территории Ростовской области. Об этом говорится на сайте ведомства.
Отбор проб был проведен в точках продаж в Аксайском, Сальском, Волгодонском районах и в Ростове-на-Дону в рамках государственного ветеринарного лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.
В итоге в продукции производителя из Ставропольского края обнаружили растительные масла и жиры, не заявленные в маркировке. Поставщиком оказалось юридическое лицо, зарегистрированное в Аксайском районе. В его адрес направили предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. А в адрес магазинов направлены информационные письма с требованием прекратить реализацию выявленных партий.
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