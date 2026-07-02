В Красноярском крае не сдавшие ГИА школьники смогут бесплатно получить рабочую специальность

В Красноярском крае разрабатывают поправки в законодательство, чтобы дать возможность школьникам, не сдавшим экзамены за 9 класс, получить рабочую профессию.
Поправки в закон «Об образовании в Красноярском крае» в первом чтении рассмотрены на заседании комитета по образованию и культуре Законодательного Собрания. Таким образом, краевое законодательство приводится в соответствие с федеральным.
С января 2026 года вступили в силу изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации». Они предусматривают бесплатное обучение рабочим профессиям школьников, не прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА) после 9-го класса. Прежде в такой ситуации юноша или девушка могли остаться в школе на повторный год или перейти на семейный формат обучения, чтобы подготовиться к пересдаче.
Перечень профессий, а также организаций, в которых можно пройти обучение, определяет орган государственной власти субъекта РФ.
Новый краевой закон закрепит за правительством региона полномочия предоставлять государственную поддержку тем, кто не сдал ГИА после 9 класса. Учащиеся смогут параллельно готовиться к пересдаче и получать профессию. По данным краевого министерства образования, в прошлом году количество учеников, получивших по ГИА-9 неудовлетворительные результаты, составило 934 человека.
Вопрос, какие учреждения станут базовыми для подготовки, сейчас прорабатывается. Как пояснила министр образования Красноярского края Татьяна Гридасова, планируется развивать сетевой формат, чтобы охватить учеников из разных территорий.
«Жизненные ситуации могут быть разными. Конечно, у ребят должна быть возможность освоить востребованные рабочие специальности, трудоустроиться и, при желании, продолжить обучение», — отметила председатель комитета краевого парламента по образованию и культуре Вера Оськина.