В Красноярском крае не сдавшие ГИА школьники смогут бесплатно получить рабочую специальность

С января 2026 года вступили в силу изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации». Они предусматривают бесплатное обучение рабочим профессиям школьников, не прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА) после 9-го класса. Прежде в такой ситуации юноша или девушка могли остаться в школе на повторный год или перейти на семейный формат обучения, чтобы подготовиться к пересдаче.