40 нарушений правил содержания животных обнаружили в нижегородских хозяйствах

Россельхознадзор выдал 40 нарушений правил содержания животных в нижегородских подсобных хозяйствах в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.
Самое распространенное нарушение — это отсутствие маркировки. В ведомстве напомнили, что животные должны быть зарегистрированы и иметь специальную метку. Данные о них нужно вносить в систему Россельхознадзора.
Второе распространенное нарушение — это бесконтрольный выпас. Сельскохозяйственные животные не должны ходить по улицам без наблюдения. Кроме того, на территории хозяйств должны быть установлены ограждения. Это поможет защитить скот от диких животных.
Напомним, колхоз получил предписание за свалку и сорняки на участке в Пильнинском округе.