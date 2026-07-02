Разработчики из Перми создали собственный видеохостинг

Пермская студия Linkodium создала сервис Nuno для хранения и размещения видеофайлов, что отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Видеохостингом могут пользоваться редакторы веб-порталов, создатели веб-ресурсов и другие пользователи, которым нужно встроить видеофайл на свой сайт, сообщили в центре информационного развития Прикамья.
Разработчики отмечают, что Nuno — это классическое хранилище видеофайлов, а не социальная сеть с реакциями, рекомендациями и инструментами продвижения, как у других видеохостингов. Главной идеей сервиса стало создание удобного инструмента для хранения и встраивания видеоматериалов.
«На многих сайтах нужно размещать видеоматериалы: рекламные ролики, инструкции и другой полезный контент. Существующие видеохостинги часто вставляют рекламу, что снижает конверсию, а некоторые вообще заблокированы, что создает трудности. У нас большой опыт веб-разработки, поэтому мы сделали простой видеохостинг: заходишь, загружаешь видео и встраиваешь его куда удобно — без рекламы и других отвлекающих факторов», — отметил руководитель компании Linkodium Ян Колесник.
В 2025 году руководители проекта прошли акселерационную программу Национальной технологической инициативы под руководством Сергея Малинина. Она создана для технологических компаний и команд Пермского края и предоставляет необходимые инструменты и методики, экспертное сопровождение для обеспечения ускоренного роста. Результатом акселерации стали увеличение выручки веб-студии на 20% и создание отдельного подразделения, занимающегося перспективными проектами.
«В Пермском крае созданы все условия для развития ИТ-бизнеса. За последние четыре года число ИТ-компаний выросло более чем на 140 и превысило 1687. Суммарная выручка организаций сектора увеличилась вдвое, достигнув 147 млрд рублей в 2025 году. Мы рады, что именно в нашем регионе появляются такие технологичные и востребованные продукты. Наша задача — продолжать системную поддержку ИТ-сферы, чтобы местные команды могли реализовывать амбициозные проекты, укреплять цифровой суверенитет и приносить реальную пользу бизнесу и жителям», — сказал министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.