Разработчики из Перми создали собственный видеохостинг

«В Пермском крае созданы все условия для развития ИТ-бизнеса. За последние четыре года число ИТ-компаний выросло более чем на 140 и превысило 1687. Суммарная выручка организаций сектора увеличилась вдвое, достигнув 147 млрд рублей в 2025 году. Мы рады, что именно в нашем регионе появляются такие технологичные и востребованные продукты. Наша задача — продолжать системную поддержку ИТ-сферы, чтобы местные команды могли реализовывать амбициозные проекты, укреплять цифровой суверенитет и приносить реальную пользу бизнесу и жителям», — сказал министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.