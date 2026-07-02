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МЧС предупреждает об усилении ветра до 22 метров в секунду в Калининградской области

Ухудшение погоды ожидается с ночи пятницы, 3 июля.

МЧС предупреждает об усилении ветра до 22 метров в секунду в Калининградской области. Ухудшение погоды ожидается с ночи пятницы, 3 июля. Информацию опубликовали в телеграм-канале ведомства.

«Начиная с 02:00 ночи ожидается усиление западного, юго-западного ветра с 12 до 17 метров в секунду с дальнейшим усилением с 13 до 18 метров в секунду, на побережье до 22 метров в секунду», — говорится в сообщении.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить в пожарно-спасательную службу по телефону «101» или по единому номеру «112». Во время усиления ветра не рекомендуют пользоваться личным автотранспортом, парковать машины и находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий.

Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также данные о возможности и интенсивности осадков.

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