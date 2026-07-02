Госкомимущество предупредило белорусов о штрафах за установку кондиционера

В Госкомимущество сказали, какие документы нужны для установки кондиционера, чтобы не получить штраф.
В ведомстве напомнили, что на установку внешнего блока на фасаде многоквартирного дома нужно разрешение. Владельцу квартиры следует обратиться в службу «одно окно» местного исполкома и предоставить документы. В частности, подается заявление, техпаспорт квартиры, документ о праве собственности на жилье, паспорт или ID-карта.
За самовольный монтаж кондиционера без разрешительных документов, предусмотрена административная ответственность (ст. 22.9 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Нарушителю грозит штраф от двух до 15 базовых величин (от 84 до 630 белорусских рублей в июле 2026 года).
А, если узаконить самовольно установленное оборудование не получится, то его придется демонтировать за свой счет.
Тем временем в Минске в горевшем доме на Ленина, 9, стали монтировать временную кровлю.
Еще власти Минска сказали, можно ли за идущую под снос частную застройку получить не квартиру, а новый дом.