Госкомимущество предупредило белорусов о штрафах за установку кондиционера

В ведомстве напомнили, что на установку внешнего блока на фасаде многоквартирного дома нужно разрешение. Владельцу квартиры следует обратиться в службу «одно окно» местного исполкома и предоставить документы. В частности, подается заявление, техпаспорт квартиры, документ о праве собственности на жилье, паспорт или ID-карта.