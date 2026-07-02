Левый берег Воронежа полностью останется без воды на полутора суток

Жителям Левого берега Воронежа и части примыкающих к нему поселков в пятницу, 3 июля, необходимо запастись водой. Водоканал предупредил о масштабных плановых работах. Коммунальщики будут менять запорные арматуры на трех водоподъемных станциях, а также на сетях водоснабжения. Параллельно выполнят врезку трубопровода диаметром 1200 мм в городскую сеть канализации по ул. Остужева после реконструкции этого участка магистрали.