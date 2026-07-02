Водители продолжают стоять в очередях на АЗС на Байкальской в Иркутске

28 июня в Иркутской области введён режим повышенной готовности из-за ситуации на топливном рынке региона. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своём канале в мессенджере МАКС, подчеркнув, что это необходимая мера для недопущения чрезвычайной ситуации. Как отметил глава Иркутской области, на АЗС сети «Роснефть» введено ограничение на отпуск топлива физическим лицам — до 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие автозаправочные станции могут устанавливать лимиты ещё ниже.