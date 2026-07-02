«Если не познакомимся, я уеду одна!»: яркие истории из очередей на калининградских АЗС

На окружной дороге в районе гурьевской развязки, где в пиковые часы к колонке можно стоять очень долго, одна калининградка решила не терять время зря. Девушка вышла из машины, осмотрелась и, заметив симпатичного водителя в соседнем ряду, подошла к нему и сказала: «Мужчина, вы всё равно стоите, и я стою. Если до заправки не познакомимся, я уеду в Зеленоградск одна!».