Волгоград накроет жара до 37 градусов 3 июля

Жителей Волгограда и области предупредили о жаркой погоде и высокой пожароопасности. В пятницу, 3 июля 2026 года, регион накроет зной, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ЦГМС. Синоптики обещают переменную облачность без существенных осадков. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3−8 метров в секунду. По Волгограду температура воздуха ночью составит 18−20 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 33−35 градусов.