Волгоград накроет жара до 37 градусов 3 июля

Жителей Волгограда и области предупредили о жаркой погоде и высокой пожароопасности. В пятницу, 3 июля 2026 года, регион накроет зной, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ЦГМС. Синоптики обещают переменную облачность без существенных осадков. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3−8 метров в секунду. По Волгограду температура воздуха ночью составит 18−20 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 33−35 градусов.
По Волгоградской области ночью ожидается 17−22 градуса, при прояснении возможно похолодание до 14 градусов. Днем воздух прогреется до 32−37 градусов.
Днем 2 июля и в течение всех суток 3 июля в северо-западных районах области, а также в отдельных центральных, юго-восточных и юго-западных районах, в Волгограде и Волжском ожидается высокая пожароопасность.
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